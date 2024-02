Sondage : la cote de popularité de Yoon en légère hausse

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Yoon Suk Yeol est en légère hausse. C’est ce que nous montre l’enquête de Gallup Corée. Elle a été réalisée entre le 20 et le 22 février auprès de 1 003 adultes.34 % des sondés ont jugé son bilan positif, soit 1 point de plus que la semaine précédente, notamment pour la politique étrangère (17 %) et la hausse du nombre d’admissions dans les facultés en médecine (9 %). Par contre, le chef de l’Etat a encore recueilli 58 % d’opinions négatives. Les principales raisons : l’économie, la vie de la population et les prix (16 %), ainsi que son attitude autoritaire et unilatérale (12 %).Côté politique, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, est resté stable avec 37 %, tandis que le Minjoo a connu une augmentation de 4 points pour atteindre 35 %. Le Nouveau Parti de la réforme et du Nouvel avenir, qui se sont finalement scindés mardi dernier, ont obtenu respectivement 3 % et 1 %. Quant au Parti de la justice, une petite formation progressiste, il a recueilli 2 %.Cette enquête a été menée par téléphone avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.