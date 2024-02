Météo : soleil et cumulus

Photo : YONHAP News

La semaine débute bien : ce lundi, il fait beau au pays du Matin clair. Dans la matinée, quelques nuages de type cumulus sont à prévoir dans le sud, et cet après-midi sur l’ensemble du territoire. Cependant, cela n’enlèvera rien au beau temps qui restera dominant.Côté températures, sur le chemin du travail il fait -3°C à Chuncheon, -2°C à Daejeon et Jeonju et -1°C à Séoul. Busan enregistre un mercure de 3°C, tout comme Yeosu. Il fait 2°C à Mokpo et 5°C sur l’île insulaire de Jeju.La deuxième partie de journée sera douce, les températures étant comprises, sur tout le territoire, entre 8 et 11°C. Il fera 9°C dans la capitale, 11°C à Daegu et Busan, tout comme à Jeju.