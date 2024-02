Le G7 condamne la fourniture d’armes de Pyongyang à Moscou

Photo : YONHAP News

Les dirigeants du G7 ont adopté, samedi dernier, une déclaration commune condamnant fermement la fourniture d'armes de la Corée du Nord à la Russie. Le 24 février dernier a justement marqué les deux ans du début de la guerre en Ukraine.D'après la Maison blanche, les représentants des sept pays les plus puissants du monde ont tenu le weekend dernier une visioconférence et reproché, ensemble, à Pyongyang ses exportations d'obus et de missiles balistiques vers Moscou. Ils ont souligné que ces échanges constituaient une violation directe des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Effectivement, ces transactions ont débuté dans le sillage du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine en septembre dernier. Il s'est ensuite avéré que l'armée russe utilisait ces armements nord-coréens en Ukraine.Le G7 a également exprimé ses inquiétudes concernant les transferts en Russie par des entreprises chinoises des composants à double usage. Ces derniers étant susceptibles d'être utilisés dans la fabrication d'armes et d'équipements militaires.Qui plus est, les sept leaders ont salué la participation de la Corée du Sud, de la Norvège, de la Suède et des Pays-Bas à la Plateforme de coordination des donateurs pour l'Ukraine (MDCP).Pour information, le G7 rassemble les chefs d'Etat et de gouvernement de ses sept pays membres : les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Canada. La réunion de samedi a été dirigée par Giorgia Meloni, Premier ministre italienne qui assume la présidence du forum. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy et du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, entre autres, y ont participé en présentiel.