Gafi : la Corée du Nord est un pays à hauts risques

Photo : YONHAP News

Le Groupe d'action financière (Gafi) a inscrit la Corée du Nord sur sa liste noire pour la quatorzième année consécutive.En effet, le pays communiste, tout comme l'Iran et le Myanmar, figure sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Pyongyang et Téhéran ont été identifiés comme les pays au plus haut risque contre lesquels les pays membres sont appelés à prendre des contre-mesures, alors que le Myanmar a été classé comme nation sous surveillance renforcée.Le groupe intergouvernemental a expliqué que le régime de Kim Jong-un n'avait pas remédié aux défaillances de son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. D'où une sérieuse menace pour le bon fonctionnement du système financier international.Le Gafi a par ailleurs exprimé ses inquiétudes quant à l'élargissement du développement d’armes nucléaires et les activités illégales liées à son financement par la Corée du Nord.L'institution a ainsi recommandé aux pays membres une surveillance renforcée des transactions financières de Pyongyang. Elle leur a également suggéré de mettre en place des mesures adéquates et d'appliquer des sanctions en vertu des résolutions du Conseil de sécurité. Enfin, le Gafi a appelé ses pays membres à fermer les bureaux des institutions financières nord-coréennes.