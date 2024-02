Exhuma : près de 2 millions de spectateurs en un week-end

Photo : YONHAP News

Le thriller mystérieux « Exhuma » a attiré près de 2 millions de cinéphiles ce week-end, se classant en tête du box-office local dès la première semaine de sa sortie. Plus précisément, le film occulte de Jang Jae-hyun a attiré 1,96 million de spectateurs entre vendredi et dimanche, selon les données du Conseil coréen du film (KOFIC).Ce chiffre est supérieur aux 1,49 million récoltés par « 12.12 : The Day » lors de son week-end de sortie. Ce dernier était devenu le film le plus rentable de 2023 avec plus de 13 millions d'entrées.« Exhuma », quant à lui, a enregistré un cumul de 2,29 millions de téléspectateurs depuis sa sortie jeudi, devenant ainsi le film le plus rapide à atteindre la barre des 2 millions d'entrées cette année.Le film raconte l’histoire d’un géomancien - expert de la divination par l’observation de dessins au sol – affecté, avec trois de ses camarades, par de nombreux phénomènes mystérieux suite à l’exhumation d’un ancêtre issu d’une riche famille.