Hausse des admissions en médecine : le gouvernement pose un ultimatum

Photo : KBS News

Si les internes et résidants retournent sur leur lieu de travail d'ici le 29 février, ils ne seront pas tenus responsables de la crise qui se déroule actuellement. C'est l’ultimatum qu'a lancé, aujourd’hui, le ministre de l'Administration publique et de la Sécurité lors de la réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Lee Sang-min a ainsi appelé les médecins ayant démissionné à retourner sur leur lieu du travail dans les plus brefs délais, et ce pour le bien de leurs patients.Le ministre a également annoncé des mesures d'urgence dont l'introduction de personnel assistant aux services médicaux. L'élargissement des tâches autorisées des infirmiers sera également plus clairement défini. En effet, les infirmiers, surtout ceux qui jouent le rôle de médecins assistants, sont débordés depuis la démission en cascade des médecins résidents et internes.Le ministre a néanmoins souligné que ces mesures ne suffiraient pas à pallier les conséquences de la crise, provoquée par le départ des internes et résidants en médecine. Il a rappelé que la hausse des admissions ainsi que les autres réformes médicales étaient fermement soutenues par les citoyens, avant de s'engager à ne pas compter ses efforts pour réduire au minimum le désordre des services médicaux.