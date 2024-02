Immigration : les ambassades peuvent demander l'indemnisation de l'accident de travail de leurs expatriés

Photo : KBS News

Les étrangers qui travaillent en Corée du Sud pourront désormais demander gratuitement de l’aide à leur mission diplomatique à Séoul, pour demander les dommages et intérêts lorsqu'ils sont victimes d’un accident de travail.Le Service d'indemnisation et de protection sociale des travailleurs de Corée a annoncé, aujourd'hui, que les ambassades en Corée du Sud pourraient demander les préjudices par procuration pour leurs expatriés victimes de l'accident de travail.Jusqu'ici, seuls les familles des victimes, les avocats généraux ou ceux en droit du travail agréés pouvaient le faire. Les demandeurs devaient donc affronter de nombreuses difficultés, dont les barrières de la langue, les frais de prestations et le risque de s'exposer à des intermédiaires illégaux.Selon le Bureau de statistiques de Corée (Kostat), pas moins de 923 000 étrangers travaillaient l'an dernier au pays du Matin clair. C’est 10,7 % de plus qu'il y a cinq ans. Parallèlement, la demande d'indemnisation pour les accidents du travail a augmenté de 25,9 % sur la même période, pour s'établir à 9 543.La hausse de ce chiffre est d'ailleurs prévue, étant donné que les travailleurs immigrés sont en général embauchés sur les sites de travail vulnérables aux accidents.