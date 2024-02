Cho Tae-yul rencontre des entreprises sud-coréennes à New York

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères sud-coréen a déclaré qu’il ne ménagerait pas ses efforts pour soutenir les exportations et l’implantation des entreprises sud-coréennes aux Etats-Unis.Durant son séjour à New York, Cho Tae-yul a tenu une réunion avec des sociétés sud-coréennes. Lors de ce rassemblement, il a souligné que les secteurs public et privé devraient réagir tels « une équipe » dans cette ère de fusion en matière d’économie et de sécurité. Plusieurs compagnies, dont Samsung Electronics, Samsung C&T, LG Electronics, Korean Air et CJ, y étaient présentes.Compte tenu des opinions recueillies au cours de cet événement, il discutera du renforcement de la coopération économique avec le département d’Etat et des parlementaires américains.Le chef de la diplomatie rencontrera ce mercredi le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, à Washington.