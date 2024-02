Séoul dévoile un programme pour élever la valeur des entreprises

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé, aujourd’hui, un programme s’attaquant à la sous-évaluation de son marché boursier.La Commission des services financiers (FSC) fait d’abord en sorte que les entreprises cotées en Bourse présentent de manière autonome leur objectif de cours pour une durée de plus de trois ans et des mesures concrètes pour atteindre leur but.Séoul compte apporter des aides financières aux entreprises pour que ces dernières répartissent leurs profits avec les actionnaires et augmentent leur valeur. En effet, il établira un prix décerné à des sociétés qui ont vu leur valeur bondir. Elles bénéficieront de mesures de soutien, par exemple, dans l’offre de conseils sur l’exemption ou la réduction de l’impôt sur les sociétés. Le gouvernement sud-coréen prévoit aussi de refléter leur performance dans un nouvel indice, nommé « Korea Value-up ». Celui-ci sera développé au troisième trimestre.Les principaux indices d’investissement de l’ensemble des entreprises incluses dans le KOSPI et le KOSDAQ seront publiés, dès juin, sur le site Internet de la Korea Exchange (KRX), l’opérateur de la Bourse de Séoul. Les investisseurs pourront consulter des classements par ordre de cours sur actif net, de ratio cours sur bénéfices et rentabilité des capitaux propres, entre autres.