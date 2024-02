MWC 2024 : plus de 160 entreprises sud-coréennes vont présenter leurs technologies

Un total de 165 entreprises sud-coréennes participera au Salon mondial du mobile (MWC). Le rendez-vous phare du secteur des télécoms sera inauguré aujourd’hui à Barcelone.KT a divisé son pavillon en deux sections : « Next 5G » et « AI Life ». Dans la première zone, il fera la démonstration de son service d’offre de publicités sur mesures. Les technologies d’intelligence artificielle (IA) permettent d'analyser les vidéos que les consommateurs regardent et de recommander des publicités qui leur plaisent. Dans l’autre section, il présentera un système de gestion du trafic aérien urbain. Celui-ci propose les trajets idéaux pour chaque ligne aérienne, réduisant les risques d'accidents.SK Telecom mettra en avant, de son côté, un modèle d’IA, nommé « Telco LLM ». Il présentera aussi d’autres exemples, basés sur cette technologie, tels qu’un système de filtrage des spams et des centres d’appel d’IA.Samsung Electronics montrera son Galaxy Ring, sa première bague connectée, qu’il a dévoilée pour la première fois, par un petit teaser, lors d’un événement Unpacked, le mois dernier.