Yoon Suk Yeol annonce la levée de zones de protection des installations militaires

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé, aujourd’hui, la levée d’une partie de la zone de protection des installations militaires.Lors de la quinzième réunion de discussion sur la vie du peuple, Yoon Suk Yeol a expliqué qu’une aire d’environ 339 km² serait concerné dans tout le territoire. Il a aussi rappelé que l’aérodrome de Seosan, où s’est déroulée la réunion, était aussi entouré d’une zone de sécurité d’aviation. Avant d’ajouter que ce dispositif n’aura pas d’impact sur la sécurité nationale.Rappelons que la zone de protection des installations militaires est désignée par le ministre de la Défense. Objectif : protéger les bases et les établissements militaires et soutenir les activités de l’armée.Par ailleurs, le chef de l’Etat a souligné qu’il ferait de la province de Chungcheong du Sud un centre industriel de pointe comparable à la Silicon Valley. Il a indiqué qu’il développerait les parcs industriels de Cheonan et de Hongseong comme ceux spécialisés dans la future mobilité.