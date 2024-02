Photo : YONHAP News

Ce mardi, le temps est au beau au pays du Matin clair. Malgré quelques nuages gris sur la côte est, de Gangneung à Busan, le soleil mêlé de cumulus brillera sur tout le territoire.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait entre -2, à Andong, et 3°C, à Mokpo. Il fait jusqu’à 7°C sur l’île insulaire de Jeju. Le mercure enregistre 0°C dans toute la moitié nord-ouest, et 2°C à Gwangju et Ulsan.Cet après-midi, il fera entre 8 et 10°C dans tout le pays. La maximum sera pour l’île méridionale de Jeju avec 11°C.