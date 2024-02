HYBE dépasse la barre des 2 000 milliards de wons de chiffre d’affaires

Photo : YONHAP News

La maison de production de k-pop, HYBE, a enregistré un chiffre d'affaires record de 2 180 milliards de wons, soit 1,63 milliard de dollars, en 2023. Elle devient ainsi la première agence à dépasser la barre des 2 000 milliards de wons.Cela est notamment dû au succès planétaire de ses différents groupes tels que BTS, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN, LE SSERAFIM ou encore NewJeans. En effet, la société a attribué cette réussite aux fortes ventes d'albums et de billets de concerts de ses principaux artistes. Cela comprend, bien sûr, les activités des membres du boys band qu’on ne présente plus, BTS, en tant que solistes.Les revenus annuels de l'agence de divertissement ont augmenté de 22,6 % sur un an. Mais elle ne s’arrête pas là. Elle a également enregistré un bénéfice d'exploitation de 295,8 milliards de wons. C’est une hausse de 24,9 % par rapport à l'année précédente. Aussi, son bénéfice net s’est élevé à 186,6 milliards de wons. C’est une augmentation de 288,5 % sur un an.Dans le détail, HYBE a déclaré que ses labels de musique, tels que Big Hit, Pledis ou encore Belift : Lab, ont vendu pour 970,5 milliards de wons d’albums l'année dernière. Cela représente une augmentation significative de 75,8 % par rapport à 2022. Les revenus des concerts ont également augmenté de 39,1 % sur un an. Cela équivaut à 359,1 milliards de wons. Et ceci dans un contexte de revitalisation du marché des arts du spectacle vivant dans une ère post-COVID-19.Ces résultats s’expliquent notamment par la fréquence soutenue des activités des artistes tout au long de 2023. Sept groupes ont donné des concerts en 2023, contre quatre en 2022. Plus généralement, le nombre total de concerts organisés est passé de 78 à 125, ce qui représente une augmentation significative. HYBE a déclaré que les concerts les plus lucratifs de l'année dernière étaient la tournée de concerts solo à guichets fermés de Suga de BTS, la tournée « Follow » de SEVENTEEN et « Act : Sweet Mirage » de TOMORROW X TOGETHER.