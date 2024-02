Entretien téléphonique entre les ministres sud-coréen et américain du Commerce

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen du Commerce, Ahn Duk-geun, s’est entretenu aujourd’hui au téléphone avec son homologue américaine, Gina Raimondo. Le sujet du renforcement de la coopération entre leurs pays a dominé les discussions.Le sud-Coréen a alors affirmé que les relations Séoul-Washington étaient désormais portées au niveau d’alliance d’industrie de pointe et de technologies. Avant d’annoncer que les ministères des deux pays continueront de jouer un rôle clé dans l’élargissement des liens de collaboration bilatéraux.Concrètement, le ministre a sollicité l’administration de Joe Biden, lui demandant d’apporter sa coopération concernant les dossiers relatifs aux entreprises sud-coréennes. Il s’agit entre autres de crédits d’impôt prévus par la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) et des entités étrangères préoccupantes (FEOC). Celles-ci, en effet, ne sont pas éligibles à cette mesure d’incitation pour les véhicules électriques. Son concernées aussi les subventions aux semi-conducteurs visant à encourager la fabrication de puces sur le sol américain.Les deux parties ont également affiché leur volonté d’organiser au plus vite la réunion de leurs ministres de l’Industrie avec leur homologue japonais. Rappelons que leurs dirigeants s’étaient mis d’accord pour la tenir lors de leur sommet à Camp David en août dernier.