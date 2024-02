Samiljeol : Yoon Suk Yeol entend mettre en valeur la lutte pour l’indépendance culturelle et éducative

Photo : YONHAP News

Ce vendredi 1er mars, la Corée du Sud célébrera le 105e anniversaire du mouvement d’indépendance de 1919 contre la colonisation nippone (1910-1945). Cet événement est généralement appelé « Samiljeol », en référence à sa date.Ce jour-là, le président de la République prononcera un discours, comme le veut la tradition. Un responsable de son équipe au Bureau de Yongsan a fait connaître, aujourd’hui, les contours de son allocution dans un entretien téléphonique avec l’agence Yonhap.A l’en croire, Yoon Suk Yeol doit valoriser cette année le mouvement de l’époque en matière de culture et d’éducation, jugé sous-évalué par rapport à la résistance armée.L’attention se porte aussi sur sa possible mention concernant les activités du premier président de la République, Syngman Rhee, qui avait lutté pour l’indépendance sur le plan diplomatique.Dans sa prise de parole, le président Yoon pourra ainsi reconfirmer le fait que ce mouvement a bel et bien été celui de la fondation de la République de Corée, pays de la liberté, des droits de l’Homme et de l’Etat de droit. Bref, de la démocratie libérale.Le chef de l’Etat conservateur profitera de cet anniversaire pour réaffirmer son positionnement en faveur de l’amitié et de la coopération avec le Japon, d’autant que 2025 marquera les 60 ans de la normalisation des relations des deux voisins.Dans son adresse de l’an dernier, Yoon a présenté l’archipel comme étant « passé du rang d’agresseur militariste à celui de partenaire de coopération sécuritaire et économique ».La question se pose de savoir aussi quel message il fera passer à la Corée du Nord et à son dirigeant.