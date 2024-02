Action collective des médecins : le gouvernement renouvelle son appel au retour au travail

Photo : YONHAP News

Cela fait maintenant plus d’une semaine que les médecins internes et résidents des principaux hôpitaux du pays ont lancé une action collective contre le projet gouvernemental d’élargir le numerus clausus en faculté de médecine. Et cela provoque des perturbations et des retards importants dans la prestation des soins de santé.Face à une telle situation, l’exécutif a une nouvelle fois exhorté, aujourd’hui, les jeunes docteurs contestataires à retourner au travail, tout en laissant ouverte la porte au dialogue. Hier, il leur a donné un ultimatum de trois jours, jusqu’à ce jeudi donc.Les autorités ont alors martelé qu’à partir du mois prochain, il leur serait inévitable d’ouvrir une procédure judiciaire à l’encontre des récalcitrants et de révoquer leur licence.L’association des internes et des résidents n’a cependant pas encore réagi à l’appel du gouvernement.Jusqu’à 19h, hier, un total de 9 909 médecins en stage dans 99 établissements, soit 80,6 % d’entre eux, ont présenté leurs démissions. Parmi eux, 8 939 ont quitté le lieu de travail. A noter aussi que 227 cas de victimes du chaos provoqué par le mouvement protestataire ont été signalés jusqu’à vendredi dernier.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’élaborer rapidement une loi spéciale visant à alléger les sanctions pénales pouvant être imposées aux professionnels de santé. A cet effet, il entend organiser ce jeudi une réunion publique.L’exécutif a par ailleurs lancé, aujourd’hui, un projet expérimental de soutien en renfort des infirmiers aux consultations et aux soins médicaux.