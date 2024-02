KDI : les grandes entreprises doivent créer plus d’emplois

Photo : YONHAP News

L’institut du développement de Corée (KDI) a publié une analyse soulignant que le manque d'emplois de qualité, soit les emplois de grandes entreprises, est une cause importante de la compétition intense pour l'admission à l'université et de la baisse du taux de natalité.Go Young-sun, chercheur principal du KDI, a présenté aujourd'hui un rapport contenant une conclusion : les grandes entreprises doivent créer plus d’emplois. Il a souligné qu'il est nécessaire d'améliorer les facteurs politiques qui entravent la croissance des entreprises afin d'augmenter les emplois de qualité.La part des emplois dans de grandes entreprises est relativement faible par rapport à d'autres pays. En 2021, selon les statistiques de l'OCDE, la part des entreprises de plus de 250 employés dans l'ensemble des emplois était de 14 % en Corée du Sud, contre 58 % aux États-Unis, 47 % en France et 41 % en Allemagne.Les différences de taille des entreprises se traduisent directement par des écarts de salaires et de niveaux de prestations chez les salariés. Le KDI a expliqué que la rémunération des employés des petites entreprises de moins de neuf personnes représentaient seulement 54% de ceux des grandes entreprises de plus de 300 employés, et que les travailleurs des petites entreprises étaient confrontés à des conditions de travail défavorables, y compris des congés parentaux.Il a interprété que les diplômés des universités de premier plan bénéficient d'une situation favorable en termes de salaire, d'emploi dans de grandes entreprises et de stabilité à long terme, intensifiant ainsi la compétition pour l'admission à l'université et le secteur de l'éducation privée.Dans ce processus, la compétition pour l'admission dans l’enseignement supérieur agit comme un moyen de transmission de richesse en fonction du pouvoir économique des parents, créant un autre problème social, à savoir la restriction de la mobilité de niveau sociale.