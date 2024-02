Législatives 2024 : les noms des candidats en lice sont connus dans 69 des 253 circonscriptions

Photo : KBS News

A moins de deux mois des législatives, les deux principales formations du pays, le Minjoo et le PPP, continuent de dévoiler leurs premières investitures, qui provoquent parfois des tensions et des remous.Jusqu’à présent, la principale force de l’opposition et le parti présidentiel ont chacun annoncé une liste de plus de 130 candidats investis sur un total de 253 circonscriptions. Et dans 69 d’entre elles, le tableau de tous les postulants en lice est désormais achevé.La bataille s’annonce particulièrement rude dans les circonscripions dites de la « ceinture du Han », le fleuve qui serpente au coeur de la capitale. Il s’agit notamment de Mapo, Gwangjin, Gangdong.D’autres divisions électorales en point de mire concernent celles de Suwon et de Bundang, toutes deux situées en banlieue de Séoul.