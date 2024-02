Météo : entre nuages et éclaircies, les températures se réchauffent

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le ciel se voit alterner entre nuageux et ensoleillé. En effet, ce matin, des nuages gris couvrent tout le Jeolla, de Mokpo à Daejeon, et le nord du pays, comprenant Séoul, Cheongju et Chuncheon. Cet après-midi, le Jeolla restera sous la grisaille. Cette dernière s’étendra d’ailleurs à toute la côte sud jusqu’à Ulsan. Le reste du territoire sera sous un ciel ensoleillé parsemé de cumulus.Concernant les températures, elles sont positives sur le chemin du travail sur presque tout le territoire. La côte est est cependant une exception puisqu’elle voit son mercure évoluer entre -3°C à Andong et -2°C à Gangneung. L’amplitude thermique reste faible, puisque cela ne varie qu’entre 0 et 3°C dans le reste du pays.Cet après-midi, le mercure sera plus doux mais là aussi, il n’évoluera que très peu entre les régions. Il fera 9°C à Séoul, 13°C dans le Jeolla et à Busan, et entre 9 et 11°C dans les terres intérieures.