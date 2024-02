Action collective des médecins : Séoul va tenir aujourd'hui une réunion du CDSCHQ

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen va tenir, cet après-midi, une réunion du siège central contre les catastrophes et pour la sécurité (CDSCHQ). Objectif : discuter des mesures de réponse à une action collective. Cette dernière a été lancée par les médecins internes et résidents, contre le projet gouvernemental d’augmentation des admissions dans les facultés de médecineLe rassemblement sera présidé par le Premier ministre au complexe gouvernemental de Séoul. Han Duck-soo compte exhorter à nouveau les médecins, qui ont quitté leur lieu de travail, à y retourner.Hier, le chef du gouvernement a fait savoir que l’exécutif montrera de l’indulgence envers les docteurs contestataires s’ils retrouvent d’eux-mêmes le chemin de l’hôpital avant jeudi. Cependant, il a réitéré que le nombre de places à ajouter au numérus clausus en faculté de médecine ne fera pas l’objet de négociations.D’ailleurs, durant la réunion, les autorités sud-coréennes feront le bilan de l’action collective des médecins et présenteront le déroulement des mesures prises par les ministères concernés.