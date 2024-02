Commerce illégal d’armes Pyongyang- Moscou : Séoul et Washington réagiront strictement

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis sont convenus, ce matin par téléphone, de prendre des mesures strictes face au commerce illégal d’armes entre la Corée du Nord et la Russie.Shin Won-sik et son homologue américain, Lloyd Austin, ont partagé le même avis : ce trafic illégal met en péril la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la société internationale. Ils ont aussi blâmé Pyongyang d’intensifier les tensions dans la région. Le régime de Kim Jong-un a déjà procédé, cette année, à des tirs près de la ligne de limite du Nord (NLL), et à plusieurs essais de missiles. Les deux représentants ont vérifié à nouveau l’importance du maintien de la posture de défense dans le cadre de l’alliance sud-coréano-américaine, et, ce pour faire face aux menaces nord-coréennes.Le ministère sud-coréen a fait savoir que Shin et Austin ont aussi décidé de renforcer davantage le pouvoir d’exécution de la dissuasion élargie et la coopération entre Séoul, Washington et Tokyo en matière de sécurité.