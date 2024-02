« Freedom Shield » : les exercices militaires Séoul-Washington se tiendront du 4 au 14 mars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis lanceront, le 4 mars, leurs exercices militaires conjoints « Freedom Shield ». Ils dureront jusqu’au 14 mars. C’est ce qu’ont annoncé, ce matin, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) et le Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC).Les deux alliés mèneront diverses manœuvres terrestres, maritimes et aériennes pour renforcer l’interopérabilité et la capacité d’exercice des opérations conjointes. Un officiel du JCS a fait savoir qu’un total de 48 exercices de terrain sont prévus cette année, seulement pour le mois de mars, contre 23 en mars et en avril 2023.Le JCS a déclaré que les entraînements s’appuieraient sur des scénarios reflétant l’évolution des menaces et la situation sécuritaire actuelle. Plus concrètement, les manœuvres se concentreront notamment sur des stratégies qui couvrent plusieurs éléments, tels que les cyberattaques et les biens spatiaux, et sur la neutralisation des menaces nucléaires nord-coréennes.Les pays membres du Commandement des Nations unies en Corée du Sud participeront aux exercices, et la Commission de supervision des nations neutres au Sud y assistera.