Mark Zuckerberg va rencontrer, aujourd’hui, plus de cinq start-up sud-coréennes de la réalité étendue (XR) à Meta Korea, à Séoul. Cette rencontre à huis clos a été organisée par Meta, et non via les ministères ou les organisations sud-coréens concernés.Le PDG de Meta est arrivé hier soir au pays du Matin clair. C'est sa première visite en plus de dix ans. Alors que le programme de son voyage n'est pas communiqué en détail, il devrait retrouver le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Plus tôt le même jour, il s’est entretenu avec le PDG de LG Electronics, Cho Joo-wan.Mark Zuckerberg sera reçu, demain, par le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol. Il s’envolera ensuite pour l’Inde.