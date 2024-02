Météo : nuages et précipitations

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, la pluie est de retour au pays du Matin clair. En effet, malgré des éclaircies, dans la matinée, des gouttes d’eau sont à prévoir sur l’ensemble du territoire. Dans la seconde partie de journée, le tiers nord sera épargné, mais des précipitations, pluvieuses, voire neigeuses, sont attendues, notamment vers Andong et Ulsan.Côté températures, il fait de plus en plus doux sur le chemin du travail. A 8h, il fait 3°C à Séoul et 4°C à Cheongju et Daegu. Sur la côte sud, il fait entre 5°C, à Ulsan, et 8°C à Mokpo. L’île insulaire de Jeju enregistre quant à elle un mercure de 8,5°C.Cet après-midi, il fera 8°C dans la capitale. Cette température sera d’ailleurs constante dans de nombreuses régions, de Gangneung à Jeonju en passant par Suwon. Il fera 7°C à Daegu, Ulsan et Yeosu, et jusqu’à 11°C sur l’île méridionale de Jeju.