Yoon Suk Yeol appelle de nouveau à répondre avec fermeté à toute provocation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a assisté, hier, à la cérémonie au cours de laquelle ont été nommés officiers les étudiants d’université à la fin de leurs missions. Et ce, dans le cadre d’un programme d'entrainement des officiers de réserve des forces armées, connu sous le nom de ROTC. L’événement a eu lieu dans une école militaire dans la province de Chungcheong du Sud, dans le centre du territoire. Et Yoon est le premier président de la République en exercice à y avoir pris part. A cette occasion, il a demandé à ces nouveaux officiers de réagir avec fermeté aux provocations nord-coréennes et à incarner l’exemplarité de la vision de l’Etat et de la sécurité nationale.Yoon en a profité pour promettre d’améliorer les conditions de travail des officiers fraîchement nommés et pour revenir en même temps sur « la paix par la force », des mots récurrents dans ses différents discours.Le dirigeant a de nouveau évoqué le fait que la Corée du Nord s’est autorisée à mener une frappe nucléaire préventive et menace d’anéantir complètement sa voisine du Sud. Il a poursuivi que de ce fait, le régime communiste pourrait multiplier ses provocations à l’approche des législatives sud-coréennes, prévues en avril. Le président a d’emblée ordonné une réponse immédiate et écrasante.Le locataire du Bureau de Yongsan s’est aussi engagé à « bloquer fondamentalement les menaces nucléaires de Pyongyang » en travaillant en coopération avec les Etats-Unis et le Japon et en achevant sa stratégie de préemption dite de trois axes : la frappe préventive (Kill Chain », la défense antimissile (KAMD) et le plan de représailles massives (KMPR).