Photo : YONHAP News

L’aide publique au développement (APD) de la Corée du Sud a désormais atteint un record, à 6 260 milliards de wons. Son gouvernement a approuvé aujourd’hui ce montant pour 2024 en conseil des ministres.Il s’agit d’une augmentation de 31 % par rapport à l’année dernière et de la plus forte hausse annuelle depuis que Séoul est devenu le 24e membre du comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. C’était en novembre 2009.Dans les détails, l’APD sud-coréenne est destinée principalement à l’assistance humanitaire aux Ukrainiens (17,5 %), au transport (15,1 %) et à la santé publique (9 %).