Action collective des médecins : plus de 9 000 praticiens n’ont pas repris le travail

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui est le dernier jour de l’ultimatum lancé par le gouvernement aux médecins internes et résidents pour les convaincre de cesser leur action collective et de renouer avec leur travail.D’après le ministère de la Santé, hier soir, on comptabilisait quelque 10 000 jeunes docteurs ayant présenté leurs démissions. Ils étaient en stage dans 100 hôpitaux. Plus de 9 000 d’entre eux ont quitté leur lieu de travail. Et 294 autres y sont retournés avant la date fatidique.En revanche, le nombre des étudiants en médecine qui ont soumis une demande de suspension temporaire de leurs études a augmenté de près de 200 en une seule journée pour totaliser désormais 13 000.Le gouvernement continue de mettre en place les mesures d’urgence pour pallier le manque des internes et des résidents. Il s’agit notamment d’étendre les horaires de consultation des établissements publics. L’exécutif envisage aussi d’ouvrir lundi prochain, plus tôt que prévu donc, la cellule d’information des urgences médicales dans quatre régions du pays.Dans le même temps, l’administration de Yoon Suk Yeol a présenté un plan visant à calmer les inquiétudes de certains, qui redoutent la dégradation de la qualité de l’éducation en cas d’élargissement massif et brutal du numerus clausus dans les écoles de médecine. Elle propose entre autres de doubler le nombre de professeurs dans plusieurs facultés nationales.Pourtant, l’association des internes et des résidents n’a pas encore fait part de la position de ses membres.