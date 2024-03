105e anniversaire du Jour du mouvement d'indépendance : Oh Se-hoon appelle à suivre son esprit de réconciliation

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 105e anniversaire du Jour du mouvement d'indépendance coréenne contre la colonisation japonaise, le maire de Séoul a souligné qu’il était temps de se rappeler non seulement l'esprit d'indépendance, mais aussi celui de réconciliation de cet événement historique.Dans un message publié aujourd’hui sur son compte Facebook, Oh Se-hoon a déclaré que les 33 représentants du peuple coréen étaient ceux de diverses religions, telles que le cheondoïsme, le christianisme ou encore le bouddhisme. Ils ont surmonté les différences religieuses, considérées comme les plus difficiles à franchir, et ont uni leurs forces pour ce mouvement qui a eu lieu le 1er mars 1919.Oh a également plaidé pour l'importance de l'esprit de paix et de réconciliation de ces figures historiques dans la société actuelle, caractérisée par des divisions croissantes. En citant la « Déclaration d'indépendance de la Corée », il a noté qu’elle avait mis en avant la nécessité de la paix et du bonheur de l’humanité, plutôt que de condamner et blâmer les envahisseurs japonais.Le maire de la capitale va assister à la cérémonie de commémoration de ce mouvement prévu à 11h30 au pavillon de Bosingak situé au cœur de Séoul.