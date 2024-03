Yoon Suk Yeol : les valeurs de tous les mouvements d'indépendance doivent être évaluées de manière appropriée

Photo : KBS News

Le président de la République a assisté à la cérémonie commémorative du 105e anniversaire du Jour du mouvement d'indépendance coréenne contre la colonisation japonaise. Cet événement a eu lieu ce matin au mémorial de Yu Gwan-sun à Séoul.A cette occasion, Yoon Suk Yeol a déclaré que les valeurs de tous les mouvements d'indépendance devaient être évaluées de manière appropriée. Avant d’ajouter que cette histoire devrait être transmise correctement de génération en génération. Enumérant les mouvements d'indépendance armés, diplomatiques, éducatifs et culturels, le chef de l’Etat a souligné que personne ne pouvait monopoliser l'Histoire. Il a également avancé que tous les citoyens, voire leurs descendants, devraient ressentir de la fierté et de l'estime pour l'Histoire glorieuse de la Corée.Le dirigeant a noté que la Déclaration d'indépendance demandait au Japon d’ouvrir ensemble un nouveau monde, fondé sur la compréhension et l'empathie entre les deux pays. Il a ensuite estimé que les deux nations suivaient cette voie et que leur coopération en matière de sécurité avait été renforcée en réponse aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord.Concernant le royaume ermite, le président Yoon a déploré que ce dernier ait désigné le Sud comme son principal adversaire perpétuel. Mettant en avant l’importance de la réunification des deux Corées, il a déclaré que la Corée réunifiée et libre contribuerait à la paix et à la prospérité non seulement en Asie du Nord-est, mais aussi dans la région indopacifique, voire dans le monde entier.