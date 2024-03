105e anniversaire du Jour du mouvement d'indépendance : les partis politiques partagent leurs commentaires

Photo : KBS News

A l’occasion du 105e anniversaire du Jour du mouvement d'indépendance coréenne contre la colonisation japonaise, les partis politiques ont fait part de leurs commentaires.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a déclaré qu’il se rappellerait de l’importance de ce mouvement qui a eu lieu le 1er mars 1919 et remplirait sa mission historique. Il a affirmé que l'esprit de cet événement était une valeur qui doit être transmise aux générations futures. C’est, selon lui, grâce aux patriotes de l'indépendance et aux citoyens unis qui ont crié pour l'indépendance que l’on peut aujourd'hui bénéficier de la démocratie et de la liberté.De son côté, le Minjoo, la première force de l’opposition, a exprimé son respect et sa gratitude pour les nobles sacrifices des héros de l'indépendance qui ont résisté à la domination coloniale injuste du Japon. Il a déclaré ne pas oublier que c’était grâce à leurs sacrifices que la République de Corée existe aujourd’hui. De plus, en critiquant le gouvernement, le mouvement de centre-gauche l’a accusé de mener une politique diplomatique humiliante envers le Japon et de vouloir effacer les traces des combattants pour l'indépendance du pays.Le Parti de la justice, une petite formation progressiste, a déclaré, pour sa part, qu’il honorait l'esprit noble de tous les combattants pour l'indépendance ayant résisté à l'impérialisme japonais. Il a également souligné qu’il reconstruirait plus largement l'esprit du mouvement d’indépendance. Et ce, pour créer une société démocratique égalitaire, en luttant contre toute discrimination, oppression et violence.