Exportations : hausse de 4,8 % en février

Photo : YONHAP News

Les exportations du mois dernier ont grimpé de 4,8 % sur un an pour atteindre 52,41 milliards de dollars. C’est ce que nous montrent les données publiées ce matin par le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur. Il s’agit d’une hausse pour le cinquième mois de suite.Cette embellie est intervenue alors que le nombre de jours travaillés a diminué et la demande des importations de la Chine a baissé en raison des vacances de Seollal, le Nouvel an lunaire. Notamment, les semi-conducteurs, l’article clef, ont bondi de 66,7 % avec 9,9 milliards de dollars. Ils ont enregistré l'augmentation la plus importante depuis octobre 2017.Quant aux importations, elles ont reculé de 13,1 % en glissement annuel pour s’établir à 48,11 milliards de dollars. La balance commerciale a donc affiché un excédent de 4,29 milliards de dollars, dans le vert depuis juin 2023.