Action collective des médecins : dialogue infructueux entre le gouvernement et les médecins internes et résidents

Photo : KBS News

Le date limite pour le retour au travail des médecins internes et résidents en action collective, notifiée par le gouvernement, est dépassé d'une journée. Le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) prévoit de prendre des mesures administratives et judiciaires à l'encontre de ceux qui ne sont pas retournés au travail à partir du 4 mars.Selon les données recensées jusqu’à mardi dernier à 19h, 9 997 médecins internes et résidents ont soumis leur démission dans 100 hôpitaux universitaires (CHU). Il s’agit de 80,2 % du total. Le nombre de ceux ayant quitté leur poste s'élève à 9 076, soit 72,8 %.Le premier coordinateur général du CDSCHQ a annoncé que le taux de départ de ces médecins avait légèrement diminué par rapport au 27 février. Il a ajouté que la tendance à la baisse avait été constatée pour le deuxième jour consécutif. En outre, selon les données fournies par 100 hôpitaux de formation, le bilan, établi mercredi à 11h, indique le retour de 294 médecins internes et résidents à leurs activités professionnelles.Park Min-soo a rencontré hier certains des médecins ayant donné leur démission. Et ce, pour leur expliquer les mesures de soins de santé essentiels et leur demander de revenir. Cependant, il a été rapporté qu'aucun cadre de l'Association coréenne des internes et résidents (KIRA) ni aucun représentant des hôpitaux universitaires n'étaient présents lors de ces discussions.En effet, le comité d'urgence de l’Association des médecins de Corée a critiqué la proposition de dialogue du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Elle l’a qualifiée de simple spectacle visant à montrer aux citoyens que des efforts de dialogue avaient été entrepris jusqu'au bout.