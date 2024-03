Météo : le froid s’invite en cette fin de semaine

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont sûrement été surpris ce vendredi par les températures glaciales. En cette journée fériée en raison de Samiljeol, Jour du mouvement d'indépendance coréenne, les manteaux chauds, les bonnets et les écharpes ont été ressortis du placard.En effet, le thermomètre a affiché ce matin des valeurs extrêmement basses : -6°C à Séoul, -4°C à Gangneung et à Daejeon, -2°C à Daegu ou encore 0°C à Busan. Et dans l’après-midi, les températures ne sont pas remontées très haut. Le nord-ouest, dont la capitale, était encore dans le négatif, tandis que le reste du pays ne dépassait pas les 5°C, à l’exception de Busan (6°C) et de l’île méridionale de Jeju (7°C). Néanmoins, le ciel a été dégagé sur l’ensemble du territoire.Cette vague de froid devrait se poursuivre ce week-end et s’intensifier demain. Le mercure devrait en effet descendre sous les -5°C sur une grande partie du pays, mais remonter dans l’après-midi. Le redoux devrait se poursuivre dimanche. 10°C de moyenne est attendu pour le dernier jour de la semaine.