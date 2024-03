Météo : un début de semaine chargé de particules fines

Photo : YONHAP News

Ce lundi matin, malgré l’absence de nuages ou de précipitations sur l’ensemble du territoire, le ciel du pays n’est pas clair. En effet, la concentration en particules fines est importante et la qualité de l’air a été évaluée comme mauvaise partout. Les seules régions épargnées sont l’île méridionale de Jeju et l’est de la province de Gangwon. Cet après-midi, de la pluie est attendue sur toute la moitié sud, ce qui permettra de dissiper en partie cette pollution atmosphérique.Concernant les températures, sur le chemin du travail après le weekend prolongé de Samiljeol, il fait -2°C à Séoul, Gangneung et Andong. Le mercure ne monte guère plus haut que 1°C à Ulsan et Daegu, 3°C dans le Jeolla du Sud et 6°C à Jeju.Dans la seconde partie de journée, il fera plus doux. Météo-Corée a annoncé qu’il ferait entre 11 et 14°C sur tout le territoire. Dans le détail, Séoul enregistrera 11°C, tout comme Suwon et Chuncheon. Il fera 12°C à Jeonju et Yeosu, et 14°C à Busan.