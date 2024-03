Couples mariés sans enfant : le coût financier de la parentalité représenterait un fardeau trop important

Photo : YONHAP News

Les jeunes mariés sans enfants voient la parentalité principalement comme un fardeau financier après avoir évalué les frais de garde de leur nourrisson à, en moyenne, 1,4 million de wons par mois. C’est ce qu’a annoncé l'Institut coréen pour la santé et les affaires sociales, aujourd’hui, dans son rapport intitulé « Perspectives financières et plan d'amélioration de la politique d'allocations familiales en réponse au changement démographique ». Le chercheur Lee So-young et son équipe ont identifié 300 ménages réunissant les conditions suivantes : pas d’enfant, mariés depuis 5 ans ou moins et pourraient bénéficier d’allocations familiales.La première question qui leur a été posée était : combien pensez-vous que cela coûterait-il par mois si vous aviez un enfant ? La réponse la plus courante, à 37 %, a été « moins de 1 million à 1,5 million de won ». Viennent ensuite « plus de 2 millions de won » à 29 %, « 1,5 million à moins de 2 millions de won » à 18,7 % et « moins d'un million de won » à 15,3 %. D’après ces résultats, cela voudrait dire qu’en moyenne, il faudrait 1,4 millions de wons, soit environ 1 000 euros par mois, dédiés exclusivement à l’enfant.Lorsqu'on a demandé aux couples à quel point ils pensaient que les dépenses pour leur potentiel enfant représenteraient un fardeau, 93,7 % ont répondu que ce serait le cas. Parmi eux, 58,7 % ont déclaré que ce serait un poids soutenable et 35 % que ce serait une très grosse charge à porter.Ensuite, a été posée la question concernant le nombre d’enfants : 33,3 % ont répondu qu’ils n’en veulent qu’un seul, 24,7 % ont répondu deux, et 2,7 % ont répondu qu’ils en souhaitent trois. Ceux qui n’ont pas prévu d’en avoir représentent 1,7 % des interrogés, et ceux qui ne sont pas encore décidé sont les plus nombreux, à 37,7 %.Cette enquête a été réalisée en ligne auprès de 150 hommes et 150 femmes du 30 mai au 8 juin 2023. L'objectif était de recueillir les opinions et les souhaits des potentiels futurs parents concernant les principales politiques de soutien en espèces, y compris les allocations familiales, et de les utiliser comme données de base pour concevoir des mesures d'amélioration des politiques.