YouTube : les sud-Coréens y passent en moyenne 40 heures par mois

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen passe, en moyenne, quarante heures par mois sur Youtube. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, WiseApp.L’application et service d'analyse de vente au détail, a réalisé une enquête auprès des utilisateurs nationaux d'Android (Google) et d'iOS (Apple), les deux principaux systèmes d'exploitation pour smartphones du pays. Elle a constaté qu'en janvier, le temps total passé sur YouTube était de 111,9 milliards de minutes. C’est du jamais vu.La durée d'utilisation de l'application de streaming vidéo a été multipliée par 2,2 en 5 ans. Dans le détail, en janvier 2019, 51,9 milliards de minutes avaient été comptabilisées. Au cours de la même période, le temps passé moyen par personne sur la plateforme a également doublé, passant de 21 à 40 heures.Pour information, YouTube est la plateforme vidéo la plus populaire en Corée du Sud. Et sur cette base, elle est devenue l’application mobile la plus utilisée du pays en décembre de l'année dernière. Aussi, selon les données de la société de big data mobile IGA Works, la plateforme de vidéos s'est classé premier avec un nombre d’utilisateurs actifs mensuels de 45,65 millions en décembre 2023, dépassant pour la première fois KakaoTalk (45,54 millions).