La hausse du revenu disponible des ménages ne compense pas l'inflation

Photo : YONHAP News

Le progrès du revenu disponible a largement été dépassé par l'inflation en 2023 en Corée du Sud.Selon les chiffres rendus publics, aujourd'hui, par le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), le revenu mensuel d'un ménage sud-coréen a augmenté l'an dernier de 2,8 % sur un an pour atteindre 4 976 000 wons, soit un peu moins de 2 450 euros. Mais son revenu disponible, celui auquel on enlève le montant des impôts et des intérêts versés, n'a évolué que de 1,8 % pour la même période, pour s'établir à 3 959 000 wons, soit environ 2 744 euros. Une différence notamment attribuable à la hausse des taux d'intérêts.Mais cet écart s'accroît si l'on prend en compte l'inflation des produits alimentaires. Effectivement, la hausse des prix des produits agro-alimentaires et de la restauration commerciale est de 6,8 % et de 6 % respectivement.68 sur 73 articles du secteur agro-alimentaire ont vu leur étiquette augmenter beaucoup plus fortement que le revenu disponible. Les sauces ont été achetées l'an dernier à peu près 26 % plus chers qu'en 2022. Elles ont été suivies par les confitures (+ 21,9 %), les fromages (+ 19,5 %), le sucre (+ 14,1 %), le pain (+ 9,5 %) et les ramyeon, les nouilles instantanées coréennes (+ 7,7 %).Quant à la restauration commerciale, la hausse des prix des 38 sur 39 articles a largement dépassé celle du revenu disponible : les pizzas (+ 11,2 %), les kimbaps, les rouleaux de riz et de légumes enveloppés dans une feuille d'algue séchée (+ 8,6 %), les tteokbokkis, les bâtonnets de riz cuits dans une sauce très épicée (+ 8 %), entre autres.Ce n'est pas tout. Les prix des fruits ont bondi de manière spectaculaire, comme le montrent les pommes avec + 24,2 % et les clémentines avec + 19,1%.Dans ce contexte, la dépense totale des foyers par mois a augmenté de 5,7 % pour s'établir à 2 789 000 wons, soit environ 1 933 euros, alors que celle consacrée aux produits alimentaires de 7,9 % avec 407 000 wons (282 euros).Les industriels et les restaurateurs expliquent que ces hausses étaient indispensables en raison des prix élevés des matières premières, de la main d'œuvre, des loyers ou des transports.Mais certains réajustements des prix sont jugés excessifs. Et les consommateurs pointent du doigt la « réduflation », pour laquelle la quantité d'un bien diminue, alors même que son prix demeure stable, ainsi que le « rabais masqué », une stratégie similaire à la réduflation, mais qui se concentre sur la qualité du produit plutôt que sur la quantité.Face à ces hausses, le gouvernement demande depuis l'an dernier aux secteurs concernés de contenir la hausse des prix. L'inflation en la matière s'est un peu affaiblie en janvier dernier pour afficher + 3,2 % pour les produits agro-alimentaires et + 4,3 % pour la restauration hors domicile.Mais déjà affecté par les taux d'intérêts élevés, le pouvoir d'achat des ménages peinera à augmenter, étant donné que l'inflation persiste pour les produits agricoles, halieutiques et d'élevage.