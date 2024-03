Drame d'Itaewon : le réexamen du projet de loi repoussé après les législatives

Photo : YONHAP News

La loi spéciale sur le drame d'Itaewon ne sera pas rééxaminée avant les législatives. C'est ce qu'a annoncé hier, aux journalistes, Yoon Jae-ok, le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel. Selon ses dires, les différents groupes politiques se sont mis d'accord pour reporter la procédure à posteriori du 10 avril.Petit rappel : Yoon Suk Yeol avait exercé son droit de veto sur cette loi spéciale, relative au drame d’Itaewon. C’est dans ce quartier de Séoul que 159 personnes sont décédées dans une bousculade lors des célébrations d’Halloween en octobre 2022. Et conformément à cela, les députés devront débattre à nouveau sur la législation qu’ils avaient pourtant adoptée le 9 janvier.Ce réexamen doit être à réaliser par les députés. Cela diffère donc des deux projets de loi, mis au placard, sur des enquêtes spéciales sur la première dame Kim Keon-hee. Elles étaient relatives à des soupçons de manipulation d’actions boursières et au « club des 5 milliards de wons », impliquant notamment Kwak Sang-do, l'ancien député du PPP. En effet, ces deux textes, qui avaient eux aussi fait l'objet du veto présidentiel, n'ont finalement pas été adoptés lors du deuxième vote parlementaire tenu le 29 février.Il faut néanmoins rappeler que le projet de loi sur le drame d'Itaewon risque de suivre la même voie s'il n’est pas mis au vote avant la fin de mois de mai au plus tard. C'est d'autant plus faisable qu'aucune session plénière n’est prévue pour l'instant d'ici le 10 avril prochain, jour des législatives.Il reste donc à voir si les députés du parti au pouvoir et de l'opposition remettront au vote cette législation ou s'ils parviendront à rédiger ensemble une nouvelle version de ce projet qui fait polémique.