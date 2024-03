Législatives : création d’un parti satellitaire de l’opposition

Photo : YONHAP News

Un nouveau parti satellitaire réservé au scrutin proportionnel a vu le jour, hier, chez l'opposition. La nouvelle formation, baptisée « Alliance du Minjoo », a organisé, le même jour, son congrès constitutif à l’Assemblée générale. Yoon Young-deok, député du Minjoo, et Baek Seung-ah, vice-présidente principale d’un syndicat des enseignants du primaire, ont été désignés comme ses co-représentants.Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, la première formation de l’opposition, a souligné que l’Alliance du Minjoo devrait gagner les élections générales à venir. Il a expliqué qu’elle avait été créée pour une meilleure vie du peuple, ainsi que pour l’espoir et l’avenir du pays.Cette nouvelle formation présentera un total de 30 candidats pour le scrutin proportionnel : vingt députés du Minjoo, trois du Parti du revenu de base et du Parti progressiste et quatre représentants de la société civile.