Sondage : la cote de popularité de Yoon baisse à 41,1 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Yoon Suk Yeol a légèrement reculé, mais reste supérieur à 40 %. C’est ce qu’a révélé un sondage mené par Realmeter. Cette enquête a été réalisée entre le 26 et 29 janvier auprès de 2 600 adultes. Plus précisément, le chef de l’Etat a recueilli 41,1 % d’opinions positives. Il s’agit d’une baisse de 0,8 point sur une semaine. 55,4 % des personnes interrogées ont porté un jugement négatif sur l’action du gouvernement.Selon la société d’analyse, les messages en faveur de la relance économique, une position ferme face à l’action collective des médecins, ainsi que la visite du président dans la maison natale de Yuk Young-soo, la femme de l’ex-président Park Chung-hee, ont maintenu sa popularité au-dessus des 40 %. Cependant, l’absence de partisans parmi les centristes et les jeunes ont empêché le chiffre d’augmenter.D’après un sondage mené les 28 et 29 janvier auprès de 1 100 adultes, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a enregistré une hausse de 3,2 point par rapport à la précédente enquête pour atteindre 46,7 %. Le Minjoo a connu un recul de 0,4 point pour s’élever à 39,1 %. Le Nouveau Parti de la réforme et Nouvel avenir ont obtenu respectivement 3,1 % et 1,6 %. Quant au Parti de la justice, une petite formation progressiste, il a recueilli 0,7 %. Cette enquête a été menée avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.