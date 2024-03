Sept salariés sur dix ressentent la nécessité des syndicats

Photo : YONHAP News

La plupart des salariés, en Corée du Sud, ressentent la nécessité des syndicats, mais ceux qui travaillent pour une PME hésitent à le faire de peur de discriminations. C’est ce que révèle une enquête que l’institut Global Research a menée les 2 et 3 mars auprès de 1 000 employés et ce à la demande d’une association civile.En détail : 71,4 % des personnes interrogées ont répondu qu’il est nécessaire d’avoir des syndicats au sein d’une entreprise. Tandis que 28,6 % des sondés ont dit le contraire. Les raisons pour lesquelles les travailleurs souhaitent être syndiqués sont, dans l’ordre suivant : la stabilité de l’emploi avec 89,4 %, l’amélioration du bien être avec 88,4 % et l’augmentation des salaires avec 84,5 %.Pourtant, il est fréquent que les salariés des petites et moyennes entreprises du pays ne soient pas membres d’un syndicat. La raison ? Près de quatre individus sur dix ont peur des désavantages.