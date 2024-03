Les conducteurs de plus de 70 ans vont recevoir 100 000 wons s’ils rendent leur permis

Alors que le nombre d’accidents de la route liés aux séniors est en hausse, la municipalité de Séoul a décidé de fournir une carte de transport d’une valeur de 100 000 wons à ceux et celles qui rendent leur permis de conduire. 100 000 wons est une somme équivalente à 70 euros.Cette mesure concerne les conducteurs de plus de 70 ans, domiciliés dans la capitale sud-coréenne. Et les 29 000 premiers arrivés pourront bénéficier de cette carte qu’on peut utiliser pour prendre les bus et les taxis. Les 100 000 wons une fois écoulés, les utilisateurs pourront la recharger pour continuer à s’en servir.Selon la ville, les automobilistes aux cheveux gris ont 1,7 fois plus de chances d'avoir un accident au volant. Elle s’attend à ce que cette campagne permette de prévenir les incidents routiers.