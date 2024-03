Météo : grisaille et précipitations

Photo : YONHAP News

Ce mardi, c’est Gyeongchip, le jour où les grenouilles se réveillent de leur sommeil hivernal. Mais ces dernières on dû sortir de leur lit dans un paysage gris. En effet, la grisaille domine et Météo-Corée a prévu des précipitations pluvieuses ou neigeuses sur l’ensemble du territoire. Et ce, pour toute la journée. Ce matin, il neige à Daegu et cet après-midi, à Andong.Côté températures, ça se radoucit sur le chemin du travail. Il fait 4°C à Séoul et 6°C dans la diagonale de Cheongju à Mokpo. Busan enregistre 8°C au thermomètre et il fait 11°C, la maximale, sur l’île insulaire de Jeju.Dans la deuxième moitié de journée, il fera 11°C dans la capitale et dans la ville portuaire de Busan. Il fera entre 9 et 10°C dans le Jeolla et la maximale sera, une fois de plus pour Jeju, avec 13°C.