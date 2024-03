Action collective des médecins : le gouvernement prêt à entamer les procédures de suspension

Photo : YONHAP News

Le bras de fer continue entre le gouvernement et le monde médical. La grande majorité des jeunes médecins contestataires ne sont toujours pas revenus travailler en signe de protestation contre le projet de l’exécutif d’augmenter fortement les admissions dans les écoles de médecine.D’après les chiffres communiqués par le centre de gestion de crise, à ce stade, 8 983 résidents, soit 90,1 % d’entre eux, ne sont toujours pas retournés dans leurs hôpitaux. Et ce, malgré l’ordre de reprise du travail du gouvernement. Celui-ci a alors affiché sa détermination à suspendre leur licence. Pour ce faire, il a poursuivi aujourd’hui encore des inspections sur place pour le deuxième jour consécutif. Objectif : vérifier le retour ou non des jeunes professionnels « grévistes ».Le second vice-ministre de la Santé, lui aussi membre du centre, a annoncé que dès que la violation de l’ordre serait confirmée, ces médecins seraient notifiés des procédures de suspension administratives à leur encontre. Park Min-soo a déclaré étudier aussi la possibilité de porter plainte contre les principaux initiateurs de l’action collective auprès de la police. Sans pour autant donner plus de précisions.Le vice-ministre est aussi revenu sur les soupçons, selon lesquels des employés d’entreprises pharmaceutiques étaient mobilisés de force par les médecins pour leurs manifestations, ce dimanche. Selon lui, si ces soupçons s’avèrent vrais, cela constituera une violation de la loi.