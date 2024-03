Hausse des admissions en médecine : les 40 facultés du pays demandent à recevoir plus de 3 400 nouveaux étudiants en 2025

Photo : YONHAP News

Alors que le rapport de force se poursuit entre les médecins et le gouvernement, celui-ci recense les demandes d’augmentation du nombre de places dans les écoles de médecine.D’après le centre de gestion de crise, entre le 22 février et hier, les 40 facultés de tout le pays ont souhaité recevoir l’année prochaine un total de 3 401 nouveaux étudiants. Lors du premier recensement effectué en octobre et novembre derniers, les chiffres s’étaient établis à entre 2 551 et 2 847.Ces demandes permettent de reconfirmer que les admissions voulues par ces établissements sont bel et bien supérieures à celles fixées à 2 000 par le gouvernement, selon le vice-ministre de la Santé. Park Min-soo a ajouté que 72 % de ces requêtes émanent des écoles situées hors de la région métropolitaine.L’exécutif entend attribuer au plus vite le nombre de places à chaque école, après avoir pris en compte les différents éléments dont les infrastructures de l’enseignement.