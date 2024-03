Financement des GIs : Séoul et Washington nomment les chefs de leur délégation pour les nouvelles négociations

Photo : KBS News

Séoul et Washington avaient signé en 2021 un nouvel accord sur le financement du stationnement dissuasif des troupes américaines dans le sud de la péninsule. Ce pacte expirera fin 2025.A environ deux ans de ce délai, les deux alliés envisagent déjà de renégocier la contribution sud-coréenne au coût. L’enjeu de ces pourparlers avancés serait de se préparer à l’éventuel retour de Donald Trump. Sachez que l’ancien président américain était allé jusqu’à exiger de Séoul une augmentation de 500 % de son soutien financier.Cela dit, un haut responsable de la diplomatie sud-coréenne a coupé court à cette hypothèse. Selon lui, la date du lancement des nouvelles discussions n’a rien à voir avec la présidentielle américaine. Les deux alliés comptent les lancer, tout simplement parce qu’elles prennent plus d’un an pour être décidées.Quoi qu’il en soit, la Corée du Sud et les USA ont déjà choisi les chefs de leur délégation pour les prochaines négociations. Et ils ont affiché leur volonté de se concerter de manière productive afin de rendre plus solide leur alliance.