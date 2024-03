Rougeole : le nombre de nouveaux cas cette année s’élève déjà à onze

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de rougeole s’élève déjà à onze en Corée du Sud cette année. C’est ce que nous avons pu apprendre par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). A titre de comparaison, on n’en avait détecté que huit en 2023.L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté, fin janvier, sur la recrudescence massive des cas de rougeole en Europe. Le pays du Matin clair n’est donc pas épargné par ce phénomène.Notons que ces malades sont tous arrivés de l’étranger. Dont cinq depuis l’Ouzbékistan. Il est donc conseillé à tous ceux et celles qui atterrissent et qui ont des symptômes douteux de porter un masque, d’éviter les contacts physiques et de se rendre dans un établissement médical.Cette infection virale avait sévi entre 2000 et 2001 au sud de la péninsule coréenne, mais avait presque disparu grâce à une large campagne de vaccination.