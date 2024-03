Sondage : la cote de popularité du président Yoon progresse de cinq points

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République, Yoon Suk Yeol, s’est établie à 39 % en mars. C’est ce que révèle un sondage mené par l’institut Metrix auprès de 1 000 adultes, les 2 et 3 mars. Ce dernier a été effectué à la demande de l'agence de presse Yonhap et YonhapNews TV. Le résultat révèle donc une progression de cinq points en un mois. L’opinion négative, quant à elle, baisse à 56 %. Alors qu’elle avait été de 59 % en janvier tout comme en février.Les sondés ont également été interrogés sur le parti pour lequel ils voteraient si les législatives, prévues le 10 avril, devaient avoir lieu demain. 33 % ont toujours choisi le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle conservatrice. Et 26 %, le Minjoo, la première force de l'opposition de centre-gauche. Soit neuf points de moins que lors du dernier sondage. L’écart entre les deux partis est donc de sept points.Le taux de confiance de l’enquête est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.