Salmon : la communauté internationale doit s’impliquer davantage sur les droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’année dernière, la situation des droits de l'Homme au nord du 38e parallèle se serait aggravée. A cela s’ajoute le fait qu’elle n’aurait reçu que très peu d'attention de la part de la communauté internationale. C'est ce qu'a estimé la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les droits de l'Homme en Corée du Nord.Dans son rapport soumis ce mercredi au Conseil des droits humains de l'Onu, Elizabeth Salmon a indiqué qu’il avait été difficile d'obtenir des renseignements concernant la situation humanitaire au Nord en 2023. La raison : la diminution du nombre de réfugiés nord-coréens, due à la fermeture de ses frontières. Elle a noté que les informations diffusées par Pyongyang via ses médias s'étaient centrées sur les questions sécuritaires. Cela aurait alors détourné l'attention de la communauté internationale des problèmes de non-respect des droits de l'Homme dans le pays communiste.La rapporteuse onusienne a noté que plusieurs législations adoptées par le régime ces dernières années avaient renforcé les restrictions de liberté d'expression et de certains droits fondamentaux. Elle a ajouté que les violations des droits fondamentaux s’étaient encore accentuées par des peines sévères et des procès publics.Salmon a ensuite insisté sur la nécessité de déployer de manière plus tangible des mesures afin de déterminer la responsabilité des acteurs concernés. Et ce, en soulignant que c’était normalement à Pyongyang de mener des enquêtes sur les crimes contre l'humanité ayant lieu sur son territoire et de poursuivre leurs auteurs en justice. Avant d'indiquer que s’il ne le faisait pas, il en incombait donc aux autres pays de prendre les mesures nécessaires. En somme, elle a exhorté la communauté internationale à s'impliquer davantage dans les questions des droits humains en Corée du Nord et à prendre des dispositions concrètes pour y faire face.