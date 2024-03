BOK : la hausse des prix à la consommation devrait ralentir de manière irrégulière

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a prévu un ralentissement de l’augmentation des prix à la consommation, mais, ce, à un rythme irrégulier. C’est ce qu’a déclaré, ce matin, Kim Woong, gouverneur adjoint de cette institution.Lors d’une conférence sur les prix, Kim a fait savoir que, si le prix du baril de pétrole n’augmente pas considérablement, l’inflation ralentira. Cependant, il pourrait y avoir des hauts et des bas en raison du niveau élevé du coût de la vie. Il a analysé que les risques géopolitiques et les tendances économiques nationales et internationales constituent des points d’incertitude quant à l’évolution des prix.En février, l’inflation s’est élevé à 3,1 %, contre 2,8 le mois précédent. Pendant la même période, le taux de hausse des prix des produits agricoles est passé de 15,4 à 20,9 %. La hausse des tarifs mondiaux du pétrole ont fait reculer son taux de baisse de 5 à 1,5 % au pays du Matin clair.D’ailleurs, l’indice des prix à la consommation, hors produits agricoles et pétroliers, s’est maintenu à 2,5 %. En effet, les prix des biens durables, notamment ceux des voitures importées, ont augmenté, mais le ralentissement des prix des services a contrebalancé cette tendance.